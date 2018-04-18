حريق يلتهم فدانًا للقمح بسبب تطاير مخلفات للقمامة بكفر الشيخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، على حريق نشب بأرض زراعية مزروعة قمح، بسبب تطاير المخلفات من مصنع تدوير قمامة، بقرية فدان الفقي التابعة لمركز سيدي سالم، التابع لمحافظة كفر الشيخ.



وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من مأمور مركز سيدي سالم، بنشوب حريق هائل بأرض منزرعة بالقمح، ملك لـ"حمادة. ع. ا"، 60 سنة، فلاح.



علي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات إسعاف وأمن مركز شرطة سيدي سالم، لموقع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه، قبل امتداده للحقول المجاورة.



وتبين من المعاينة الأولية للحريق، أن السبب يرجع لتطاير مخلفات من مصنع تدوير القمامة المجاور، لحقل القمح، فالتهمت النيران قرابة الفدان، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة حمل رقم 4224 لسنة 2018 إداري مركز سيدي سالم.

