٣٠ مايو.. الحكم في استئناف «حظر ترشح النواب لرئاسة الأندية»

حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة- اليوم- الحكم، في الاستئناف على قرار "عدم اختصاص" محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي تطالب بـ"حظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية" لجلسة ٣٠ مايو المقبل.



وتمسك مقيم الدعوى، محمد حامد سالم المحامي، باختصاص المحكمة في نظر الدعوى، وأثبت- خلال الجلسة- تجاوز بعض قضاة مجلس الدولة بحق نظرائهم في "الأمور المستعجلة"، والتحريض على مخاصمتهم؛ بحجة "جهلهم بالقانون"- على حد قوله-.



وطالب "حامد"- خلال الجلسة- بسرعة الفصل في الدعوى.



حملت الدعوى رقم 2662 لسنة 2017، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.



وذكر مقيم الدعوى بأنه فوجئ بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوض ماراثون انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، مثل "إلهامي عجينة ومحمد فرج عامر ورانيا علواني وإسماعيل نصر الدين" مؤكدًا أن ترشح أعضاء البرلمان لعضوية ورئاسة الأندية؛ مخالف للقانون والدستور.