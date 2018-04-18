«قطاع السجون» يوفر أطرافًا صناعية لـ16 نزيلًا في «أبو زعبل»

وفَّر قطاع السجون برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، أطرافا صناعية لـ16 من النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون أبى زعبل، تتنوع إعاقاتهم بين بتر بـ"الأرجل والساعد" و"شلل أطفال"، وذلك بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني.



يأتى ذلك، فى إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى للنزلاء، وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعى معهم بالمجتمع الخارجي، وإشعارهم بأنهم جزء منه؛ تمهيدا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة عقوبتهم.