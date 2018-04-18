النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل انتحرت هربًا من تعذيب زوجها

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بتشريح جثة ربة منزل، لقيت مصرعها "مُنتحرة" بإلقاء نفسها من الطابق الثامن؛ للهروب من التعذيب الذي لاقته على يد زوجها، بسبب خلافات على مصروف البيت.



وجاء بالتحقيقات أن مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقت بلاغا يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الثامن، مما أسفر عن مصرعها، وبإجراء التحريات؛ تبين، أن زوج المجنى عليها "سائق توك توك" 30 سنة، كان دائم الاعتداء عليها بالضرب.



وأضافت التحقيقات أنه في يوم الواقعة؛ نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على نفقات المعيشة، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، وإصابتها بعدة جروح وطعنات بسكين، وأثناء محاولة الزوجة الهرب من المتهم؛ قفزت من الطابق الثامن، مما أسفر عن وفاتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، حيث اعترف بالتعدي عليها.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.