القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
محافظات
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:10 م

حملة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب برأس الحكمة بمطروح

صفاء سويدان
dostor.org/2133776
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