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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 01:05 م

وزير التجارة: الارتقاء بجودة المنتجات المصرية أهم أولوياتنا

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2133608

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد خلال شهر مارس الماضي.

وقال الوزير إن تطوير منظومة الجودة المصرية وتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للارتقاء بالبنية التحتية للجودة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية فضلًا عن الجهات المعنية المصرية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء في السوق المحلى أو الأسواق الخارجية.

وأوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الهيئة أجرت تفتيشا دوريا على علامة الجودة لـ 41 شركة كما طابقت معايير الجودة لشركتين تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 241 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 18 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، إلى جانب إعداد 260 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا خلال شهر مارس بالرد على نحو 84 استفسارا فنيا من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 64 إخطارًا واردًا من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 65 شكوى من شكاوي المستهلكين.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 951 قياسا ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 1901 اختبار و236 فحص لعينات معامل كيماوية وإجراء 1405 اختبارات و59 فحص لعينات معامل هندسية، وكذا إجراء 427 اختبار و45 فحص لعينات معامل غزل ونسيج فضلًا عن إجراء 605 اختبار و137 فحص لعينات معامل غذائية.

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