مبيعات السيارات الأوروبية تتراجع للمرة الأولى منذ 2014

شهدت مبيعات السيارات الأوروبية في الشهر الماضي أول تراجع منذ 2014، بفعل انخفاضها في بريطانيا، لكنها نمت في الربع الأول من العام الجاري.



وكشفت بيانات صادرة عن "رابطة مصنعي السيارات الأوروبية"، اليوم الأربعاء، أن مبيعات السيارات الأوروبية هبطت بنحو 5.3% في مارس الماضي، بإجمالي بيع 1.79 مليون سيارة جديدة.



وتابعت أن المملكة المتحدة كانت السبب الرئيسي في تراجع مبيعات السيارات حيث هبطت بنحو 15.7%، كما هبطت في إيطاليا بنسبة 5.8%.



وعلى مستوى الربع الأول من 2018، ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية بنحو 0.7%.



وأوضحت البيانات أن مبيعات السيارات في إسبانيا كانت السبب الرئيسي في ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، حيث زادت بنحو 10.5%، تليها ألمانيا بنسبة 4%.