بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد

بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، شهد شارع الشريفين بمنطقة وسط البلد، صباح اليوم، حالة من النشاط لوضع اللمسات النهائية لتجديداته، وسط انتشار كثيف من العمال والأمن.



في أول الطريق يستعد عمال الفراشة لنصب سرادق خاص بالشارع، وعلى الجانب الآخر يوجد عدد من العمال الذين يرصفون الطرق، ويتم أيضا تنسيق الورود والزهور على جانبى الشارع.



وقال محمد محروس عامل، إنه يعمل بتجديدات الشارع منذ قرابة أسبوع، لافتا إلى أن اليوم هو أخر أيام العمل، كما أنه منذ بدء تحديث الشارع وهو يأتي بصفة يومية لتشطيب الأرضية.



وأضاف يوسف محروس،إنه يعمل بالشارع منذ ٢٠ يوما، وفى بعض الاحيان يقضي يومين متواصلين فى العمل،وذلك لانهاء مهمته فى الوقت المحدد، موضحا انه عامل تركيب الرخام، معبرا عن سعادته بالمشاركة فى خدمة مصر.



«احنا شغالين عشان خاطر بلدنا»، كلمات جاءت على لسان صلاح فراج والذي يعمل بالشارع منذ قرابة أسبوعين، مؤكدا على ان الجميع يعمل من اجل خدمة بلده، فالشكل الجمالي للشارع يعود بالنفع على المصريين.



يذكر أن اليوم سيتم افتتاح شارع الشريفين بمنطقة وسط البلد، بعد اعمال التجديد والتحديث الذي شهدها.

