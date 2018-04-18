القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
تقارير ومتابعات
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:58 م

بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد

صوره من الحدث
صوره من الحدث
نور أيمن-آية سالم
dostor.org/2133590

بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، شهد شارع الشريفين بمنطقة وسط البلد، صباح اليوم، حالة من النشاط لوضع اللمسات النهائية لتجديداته، وسط انتشار كثيف من العمال والأمن.

في أول الطريق يستعد عمال الفراشة لنصب سرادق خاص بالشارع، وعلى الجانب الآخر يوجد عدد من العمال الذين يرصفون الطرق، ويتم أيضا تنسيق الورود والزهور على جانبى الشارع.

وقال محمد محروس عامل، إنه يعمل بتجديدات الشارع منذ قرابة أسبوع، لافتا إلى أن اليوم هو أخر أيام العمل، كما أنه منذ بدء تحديث الشارع وهو يأتي بصفة يومية لتشطيب الأرضية.

وأضاف يوسف محروس،إنه يعمل بالشارع منذ ٢٠ يوما، وفى بعض الاحيان يقضي يومين متواصلين فى العمل،وذلك لانهاء مهمته فى الوقت المحدد، موضحا انه عامل تركيب الرخام، معبرا عن سعادته بالمشاركة فى خدمة مصر.

«احنا شغالين عشان خاطر بلدنا»، كلمات جاءت على لسان صلاح فراج والذي يعمل بالشارع منذ قرابة أسبوعين، مؤكدا على ان الجميع يعمل من اجل خدمة بلده، فالشكل الجمالي للشارع يعود بالنفع على المصريين.

يذكر أن اليوم سيتم افتتاح شارع الشريفين بمنطقة وسط البلد، بعد اعمال التجديد والتحديث الذي شهدها.

بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

الآن

تأييد إدراج 23 متهمًا بـ«اقتحام قسم حلوان» على «قوائم الإرهابية»

46% ارتفاعًا فى الحجز السياح الألمانى لشواطئ البحر الأحمر

«التموين»: استلام 119 ألف طن أقماح محلية خلال 3 أيام

«شوقى»: افتتاح المدارس اليابانية فى سبتمبر

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

ألبومات الصور

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات في منظومة الإسعاف قريبًا

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

بالصور.. علاج 286 مريض بقافلة طبية تابعة للشرطة بكفر الشيخ

«مياه أسيوط» تقود مسيرة حاشدة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

كشكول

مدينة زويل تستعرض نموذجها التعليمي في جلسة نقاشية حول التعليم في مصر

التعليم تكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة حفظ القرآن الكريم

ختام المعرض الفني لمبدعي أسيوط الأزهرية

"سراج": الضوابط المُشدَّدة ستطبق على امتحانات النقل بالمنوفية الأزهرية

بيان نقابة المعلمين بشأن تصريحات رئيس مجلس النواب عن المرتبات

الأمصار

الجزائر: تدريبات عسكرية لـ «البوليساريو» ضد المغرب

أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 من يونيو المقبل

اتصالات المغرب ترفع حصتها لـ 61%

مسلحون يقتحمون البرلمان النيجيري

الكويت تعزز علاقاتها مع أمريكا وأستراليا

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك