مشروبات كحولية تقتل 45 شخصًا في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على صانع مشروبات كحولية ملوثة، أودت بحياة 45 شخصًا، مؤخرا في إقليم جاوة الغربية.



ويأتي نبأ القبض على سياسودين سيمبولون، صانع المشروبات، بعد وقوع حادثتين، منهما واقعة في جاوة الغربية، شهدت وفاة نحو 100 شخص ونقل العشرات للمستشفى، بعد أن تناولوا مشروبات كحولية رخيصة مصنعة منزليا هذا الشهر.



وقال المتحدث باسم الشرطة سيتيو واسيستو، إن سميبولون قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بانتهاك قواعد سلامة الطعام في البلاد.



ويشار إلى أن العشرات يلقون حتفهم سنويا بسبب التسمم بالميثانول في إندونيسيا، التي تعد المشروبات الكحولية بها باهظة الثمن.