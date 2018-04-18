تأجيل محاكمة 3 متهمين خطفوا طفلة انتقاما من والديها لـ 20 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سيدة و2 آخرين بتهمة خطف طفلة بدار السلام، انتقاما من والديها لخلافات سابقة بينهم لجلسة 20 يونيو المقبل، لحضور شاهد الإثبات.



صدر القرار برئاسة المستشار المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين أحمد العادلى ومحمد أبو كريشة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين مصطفى بديع عبد الحليم، وإبراهيم أحمد عبد الوهاب وغرام خيرى عبد الظاهر بخطف المجنى عليها الطفلة ندا مشمش بديع محمد محبوب بأن قاموا باصطحابها بالقوة لخلافات سابقة مع والديها.



وقال مشمش بديع والد الطفلة إنه حال توجهه إلى عمله رفقة المجنى عليها كريمته فوجىء بالمتهمين يستقلون سيارة ويعترضون طريقه فحاول فحاول وكريمته الفرار إلا أنهم قاموا بخطف كريمته واستقلوا بها السيارة واصطحبوها إلى مكان مجهول وأضاف بأنهم قصدوا خطفها لوجود خلافات سابقة فيما بينهم.