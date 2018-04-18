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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:50 م

اللجنة الوزارية للمنازعات: هدفنا عدم اللجوء للتحكيم الدولي

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل،
أش أ
dostor.org/2133571

انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، من الفصل في 33 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 37 منازعة، في حين تم إرجاء 4 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.

يذكر أن الجلسة رقم 35 للجنة التي تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز 30 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.

تأتي أهمية دور اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.

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