تعيين أعضاء لجنة وطنية جديدة مستقلة للانتخابات في موريتانيا

أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الأربعاء، تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات الجديدة التي ستشرف على الانتخابات القادمة.



وجاء في مرسوم أنه تم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتضم 11 عضوا.



ولم يحدد المرسوم الرئاسي أي من هؤلاء سيكون رئيس اللجنة الجديدة، وضمت التشكيلة الجديدة ستة أعضاء اختارهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وخمسة اختارتهم المعارضة المشاركة في الحوار، في حين تم إقصاء المعارضة المقاطعة للحوار.



ولم تشتمل اللجنة الجديدة على أي من أعضاء اللجنة السابقة، وضمت أمناء عامين سابقين لوزارات المالية والإعلام ومستقلين.



وستشرف اللجنة قبل نهاية العام الحالي على الانتخابات البلدية والتشريعية، وفي 2019 على انتخابات رئاسية.