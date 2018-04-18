القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
عالم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:49 م

«الصحة العالمية»: وفاة 142 شخصًا بوباء «الدفتيريا» فى فنزويلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان شوقي
dostor.org/2133567

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وفاة 142 مريضًا بالدفتيريا فى فنزويلا، فى ظل أوضاع صحية جديدة تعاني منها البلاد بعد انتشار الملاريا وفيروس زيكا.

ووفقًا لصحيفة «الاونيبيرسيو» الإسبانية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشى مرض الدفتيريا، الذى بدأ فى يوليو 2016 ما زال نشطًا، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن 1602 حالة مشتبه فيها، وتم تأكيد 976 منها عن طريق الفحوص المخبرية، و662 من خلال الارتباط الوبائى و142 حالة وفاة.

وأضافت الصحيفة أن هذا المرض لم يستغرق وقتا طويلا لينتشر ويصبح وباء، وبعد مرور عام أبلغت 22 ولاية ومنطقة العاصمة عن حدوث حالات إصابة بهذه العدوى، وحدثت أعلى حالات الإصابة بين المرضى، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 عاما، رغم أن الوكالة حددت أن هناك حالات من جميع الأعمار.

وتعتبر فنزويلا واحدة من الدول الأربع فى أمريكا اللاتينية، التى يوجد بها هذا المرض، إذ تضم القائمة البرازيل، وكولومبيا، وهايتى.

اقرأ أيضًا
منذ نصف ساعة

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ أقل من ساعتين

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ يومين

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يومين

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

الآن

«شكرى» يفتتح مركزًا للغسيل الكلوى ومكتبة إلكترونية ببوروندى

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدأ بحث قضية «سكريبال»

رئيس «دفاع النواب» يكشف خطط الدولة لتنمية سيناء

ننشر مذكرة الحكومة في الاستئناف على «حظر ترشح النواب للأندية»

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

عقب زيادة «الوزراء».. تعرف على رواتب 5 حكومات عربية بينها مصر

بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

ألبومات الصور

بالصور.. افتتاح معرض «كازاخستان الدولى للسياحة والسفر»

بالفيديو.. هتافات ضد الإرهاب بجنازة الشهيد «فتوح» بالدقهلية

ننشر أول صور لـ«سينما الرياض»

خطوبة كارولين عزمي من منتج شهير (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

عقب زيادة «الوزراء».. تعرف على رواتب 5 حكومات عربية بينها مصر

بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

كشكول

التعليم تنظم زيارة لمدرسة الشهيد "المرجاوي" للاطلاع على تجربة الدمج

"الخشت" يشارك باجتماع الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان.. صور

تعرف علي إجراءات حالة سرقة أو تلف جهاز التابلت من الطالب

احتفالية بجامعة بنها لتكريم المواقع الإلكترونية المتميزة

طالبة بجامعة هليوبوليس تفوز ببطولة الجمهورية للجامعات المصرية فى رياضة التجديف

الأمصار

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الملك سلمان يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

أبرز عناوين الصحف السودانية

الإمارات: ضبط طائرة إيرانية بها متفجرات في اليمن

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك