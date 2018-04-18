«الصحة العالمية»: وفاة 142 شخصًا بوباء «الدفتيريا» فى فنزويلا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وفاة 142 مريضًا بالدفتيريا فى فنزويلا، فى ظل أوضاع صحية جديدة تعاني منها البلاد بعد انتشار الملاريا وفيروس زيكا.



ووفقًا لصحيفة «الاونيبيرسيو» الإسبانية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشى مرض الدفتيريا، الذى بدأ فى يوليو 2016 ما زال نشطًا، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن 1602 حالة مشتبه فيها، وتم تأكيد 976 منها عن طريق الفحوص المخبرية، و662 من خلال الارتباط الوبائى و142 حالة وفاة.



وأضافت الصحيفة أن هذا المرض لم يستغرق وقتا طويلا لينتشر ويصبح وباء، وبعد مرور عام أبلغت 22 ولاية ومنطقة العاصمة عن حدوث حالات إصابة بهذه العدوى، وحدثت أعلى حالات الإصابة بين المرضى، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 عاما، رغم أن الوكالة حددت أن هناك حالات من جميع الأعمار.



وتعتبر فنزويلا واحدة من الدول الأربع فى أمريكا اللاتينية، التى يوجد بها هذا المرض، إذ تضم القائمة البرازيل، وكولومبيا، وهايتى.