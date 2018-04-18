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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:49 م

البرلمان العربى يطالب بتفتيش سجون إسرائيل

سجون إسرائيل
سجون إسرائيل
مروة عنبر
dostor.org/2133566

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم، الأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق دولية لسجون إسرائيل، للإطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يوميًا بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال السلمي في بيان صحفى، إنه يجب على الأمم المتحدة أن تلزم إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، وإنهاء الاحتلال البغيض وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مواصلة إسرائيل، احتجاز الاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيين، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، يعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأمم المتحدة.

كما طالب السلمى الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة.

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