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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:45 م

الإمارات تدعو الدول العربية لإنشاء هيئة للدواء والغذاء

الدكتور أمين الأميرى
الدكتور أمين الأميرى
علا العلاف
dostor.org/2133554

دعا الدكتور أمين الأميرى وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الممارسات الطبية والتراخيص الإمارتى، الدول العربية لإنشاء هيئة موحدة الدواء والغذاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال فعاليات الملتقى الذي عقده المجلس التصديري للصناعات الطبية مع بعثة مشترين من الإمارات وسلطنة عمان، إن تلك الهيئة من الأهمية التي تعمل على توحيد الإجراءات والتشريعات الحاكمة للقطاع الصحي.

وأضاف الأميري أن الشركات العربية العاملة في مجال الصناعات الطبية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في عدم التنسيق بين الدول العربية وكذلك غزو الصناعات الآسيوية وشرق آسيا وعدم وجود الدعم المشترك للشركات العاملة في القطاع، وعدم وجود البنية التحتية مثل عدم تسعيرة موحدة والأسس الجيدة التصنيع، وعدم التنسيق فيما يتعلق للمعلومات السحب والارتجاع للأدوية ذات التأثير السلبي على المرضى.

وأشار إلى ضرورة التوحد في الإجراءات الخاصة بالأدوية والصناعات الطبية مثلما يتم بالاتحاد الأوروبي خاصة في ظل التوحد في الديانة والعادات والتقاليد واللغة، لافتا إلى أنه بالرغم من اقتراح ذلك في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذي أقيم خلال الاسبوع الجاري في شرم الشيخ بحيث يتم انشائها خلال ثلاثة أعوام على أن يتولى مجلس إدارتها العمل على الانتهاء من إجراءاتها في اسرع وقت

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