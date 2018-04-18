بروتوكول بين «الداخلية» و«الصحة» للتوعية من خطر الزيادة السكانية

وقع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة، لنشر الوعى بين أفراد وجنود هيئة الشرطة كإحدى شرائح المجتمع بخطورة الزيادة السكانية، وآثارها السلبية، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الاجتماع والنفس والأطباء ورجال الدين وخبراء السكان بمقر وزارة الداخلية.



وقد قام اللواء خالد حمدى، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بتوقيع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، ممثلًا عن المجلس القومى للسكان وشهد مراسم التوقيع عدد من أعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة الداخلية



وأكد اللواء مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، أن توقيع البروتوكول يعكس مدى حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالقضايا ذات الأبعاد الاجتماعية، ومن بينها الزيادة السكانية لما لها من آثار على جهود التنمية، وترحيبها بالتعاون مع كل المؤسسات لتدعيم جهود الدولة نحو الاستقرار، وباعتبار القضية السكانية إحدى قضايا الأمن قومى التى تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.



من جانبه أشاد نائب وزير الصحة والسكان، بالتعاون المثمر الذى قدمته وزارة الداخلية وترحيبها بمبادرة وزارة الصحة والسكان لدعم أطر التعاون مع المجلس القومى للسكان خلال المرحلة المقبلة لتعزيز ونشر الثقافات المجتمعية والتعرف على أهمية وخطورة قضية الزيادة السكانية وآثارها السلبية على جهود التنمية بين كل شرائح المجتمع.



