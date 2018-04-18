«جيه إل إل»: القاهرة تشهد ارتفاعًا إيجابيًّا فى النشاط العقارى

أصدرت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، اليوم الأربعاء، تقريرها الجديد تحت عنوان "نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة خلال الربع الأول لعام 2018".



وأشار التقرير إلى أن تزايد حالة الاستقرار التي يعيشها السوق في عام 2018 أدى إلى تأثيرات إيجابية على جميع قطاعات سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأول من العام، وذلك عقب فترة من التكيف مع الأوضاع الجديدة.



وتعافت غالبية القطاعات من آثار انخفاض قيمة الجنيه والتغييرات التنظيمية الجديدة التي أدت إلى زيادة أسعار بيع الوحدات السكنية، وإطلاق مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة.



وفي تعليقه على التقرير، قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر،: "تحسنت الحالة المعنوية الإيجابية في السوق العقارية التي أصبحت أكثر استقرارا خلال هذا الربع وتحسن أداءها بفضل استمرار تركيز الحكومة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيق المزيد من الإصلاحات الاجتماعية".



واستفاد قطاع الوحدات السكنية على وجه الخصوص مع استمرار ارتفاع أسعار البيع، ما أدى إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة خلال الربع الأول من العام، علما بأن أغلب هذه المشاريع في شرق مدينة القاهرة.



ويواصل المطورون تحقيق مبيعات قوية، بينما يرى الكثيرون أن تزايد المنافسة عبر العديد من شرائح سوق الوحدات السكنية علامة إيجابية في ظل عدم وجود مؤشرات على حدوث زيادة في المعروض.



ولا تزال الحالة المعنوية الإيجابية هي أبرز ملامح قطاع السياحة والفنادق والذي يتوقع استقطاب المزيد من الاستثمار في المشاريع الجديدة والقائمة في ظل استفادة السوق من زيادة عدد السياح الوافدين بعد تخفيض قيمة الجنية.



وتساهم إمكانات البلد القوية والدعم الحكومي المستمر والإنفاق على البنية التحتية للأمن والسياحة في خلق مناخ استثماري أكثر إيجابية في هذا القطاع.



وهنا أضاف أيمن قائلا: "نتوقع أن نرى زيادة في الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري، حيث لا تزال التنمية الاقتصادية على رأس الأولويات في أجندة الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة".



وعلى صعيد آخر، حافظ أداء قطاع المساحات الإدارية على استقراره نسبيًا خلال الربع الأول من العام، في ظل توجه الطلب نحو مجمعات المكاتب المتكاملة. وقد نتج عن هذا الطلب الإعلان عن عدد من الأحياء التجارية الجديدة في جميع أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن تشهد إيجارات المكاتب المزيد من الارتفاع على المدى المتوسط في ضوء التحسن المستمر في الحالة المعنوية للشركات.



وأدى الاستقرار الاقتصادي إلى حدوث بعض الانتعاش في قطاع منافذ التجزئة الذي كان الأكثر تأثرا بانخفاض قيمة الجنية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى على مدار العامين الماضيين.



وارتفعت الإيجارات بنسبة 10٪ عند تقويمها بالدولار الأمريكي في الربع الأول مقارنةً بمتوسط الانخفاض البالغ 45٪ المسجل في عام 2017، وذلك في ظل تكيف المطورين مع ظروف السوق الجديدة. ويستمر أصحاب منافذ التجزئة في التركيز على توجهات المستهلكين الجديدة لتحقيق مبيعات في سوق تنافسية.