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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:37 م

«الكهرباء»: تفعيل خدمة «الكول سنتر» لتقديم الشكاوى

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أش أ
dostor.org/2133532

أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء، يبلغ 26 ألفا و300 ميجاوات، مقابل ذات الحمل أمس، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 18 ألفا و355 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.. ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تعهيد هذه الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقا للمعايير العالمية حيث تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية.. ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء" بهواتف أندرويد.

ويمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا من خلال الرقم 121،كما يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تلافى أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة، كما يمكن إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة "أس إم أس"، حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكترونى الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.

وسيظهر للمواطن رسالة بأنه تم استقبال الشكوى ويجرى حلها، وفي حالة وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن سيصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة، وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.

ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، وتأتي هذه الخدمات فى إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.

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