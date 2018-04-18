«الصحة»: توافر الأدوية النفسية فى وحدات طب الأسرة

قالت الدكتورة منى الناقة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إنهم أدرجوا مجموعة من الأدوية النفسية ضمن أدوية الرعاية الأساسية، التي يجري توفيرها في وحدات طب الأسرة.



وأشارت الناقة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمعهد التدريب القومى بالعباسية، اليوم الأربعاء، إلى أن تلك العلاجات تساعد الأهالي على العلاج من أي مرض نفسي، في ظل وجود وصمة مجتمعية للمرض النفسي وخوف المرضى من الذهاب الى مستشفيات نفسية أو عيادات طب نفسي.



وأضافت أن طبيب الأسرة يستقبل هؤلاء المرضى ويمكنه صرف الأدوية النفسية للأسر في قانون التأمين الصحي الجديد.