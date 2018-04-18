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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:34 م

2 يوليو.. الحكم فى الطعن على إدراج «أبوتريكة» وآخرين بقوائم الكيانات الإرهابية

أبو تريكة
أبو تريكة
نجلاء رفاعي
dostor.org/2133527

حجزت محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعن لاعب المنتخب والنادى الأهلى السابق، محمد أبوتريكة، و1537 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، للحكم، بجلسة 2 يوليو.

وكانت الدائرة السادسة شمال، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية كل من مصطفى رشاد عبد التواب، وأحمد مختار محمد، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وسامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة، وأمانة سر محمد سليمان؛ أدرجت -بتاريخ 12 يناير 2017- جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، و1538 شخصا آخرين- على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا- وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عليه من آثار، طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015.

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