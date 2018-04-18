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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:34 م

وزير «صحة الإمارات»: نبحث إنشاء هيئة عربية للدواء والغذاء بمصر

أمين الأميرى
أمين الأميرى
علا العلاف
dostor.org/2133526

قال أمين الأميرى وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الممارسات الطبية والتراخيص الإمارتى، ورئيس الوفد الإماراتى المشارك فى اجتماعات متشركة مع شركات مصرية وعمانية، إنه عقد لقاء اليوم مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالسياحة العلاجية بين مصر والإمارات، وبحث مقترح العمل على إنشاء هيئة عربية للدواء والغذاء لدعم الصناعات العربية.

وأضاف أن هناك ضرورة قصوى لتضافر الجهود بين الدول العربية لإنشاء "هيئة عربية للدواء والغذاء"، بهدف دعم الصناعات الدوائية العربية.

وأوضح، أن إنشاء هيئة عربية للدواء والغذاء يستهدف دعم التكامل والتنسيق المشترك فى القطاع الصحى بين الدول العربية، لافتا إلى أهمية أن يمتد نشاط هذه الهيئة بحيث لا يتوقف فقط على قطاعى "الدواء او المستلزمات الطبية بل يمتد ايضا ليشمل الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الصناعات الدوائية العربية لعل أهمها الغزو من الصناعات الدوائية الآسيوية، وكذلك عدم وجود الدعم المشترك اللازم للصناعات الدوائية العربية سواء فى قطاع الدواء أو المستلزمات الطبية وعدم وجود بنية قوية لهذا القطاع بجانب عدم وجود تسيعرة موحدة للدواء على المستوى العربى.

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