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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:31 م

عقب زيادة «الوزراء».. تعرف على رواتب 5 حكومات عربية بينها مصر

المهندس شريف إسماعيل،
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
رغدة محمد
dostor.org/2133522

أثار قرار مجلس النواب بالموافقة بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم، بعد بتعديل القانون 100 لسنة 1987، جدلا واسعا بين المواطنين فمنهم من دافع واعتبر أن الزيادة غير مجزية ومنهم من وصف الموافقة على القانون الجديد بأنها ليست في وقتها المناسب خاصة أن الدولة تعاني من ضغوط مادية.

"الدستور" ترصد رواتب الوزراء في 5 دول عربية جاءت مصر في مؤخرتها بينما احتلت الصدارة "قطر".

قطر
يصل راتب وكيل الوزارة لـ315.198 ألف جنيه، ومساعد وكيل وزارة 266.706 ألف جنيه.

الإمارات العربية المتحدة
يصل راتب وكيل الوزارة لـ255 ألف جنيه، أما وكيل الوزارة المساعد فبلغ الأساسي له 204 آلاف جنيه.

المملكة العربية السعودية
يصل راتب الوزير ومن في مرتبته إلى 194.994 جنيه، ومكافأة عضو مجلس الشورى 106 آلاف جنيه.

الكويت
يصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة الكويتي إلى 135.700 ألف جنيه.

مصر
يصل راتب رئيس مجلس الوزراء إلى 42 ألف جنيه، ومتوسط راتب نوابه والوزراء يصل لـ42 ألف جنيه شهريًا.

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