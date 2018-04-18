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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:31 م

غدًا.. «التخطيط» تعقد دورة تدريبية لدعم دور المؤسسات الصحفية القومية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2133521

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غدًا الخميس، ورشة تدريبية للصحفيين وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الاقتصادي وتوصيل تلك الثقافة للمجتمع عن طريق الإعلام المصري إلى جانب رفع الوعي لدي الصحفيين المختصين بالمجال الاقتصادي وغيرهم لتوصيل المعلومات بالشكل الأمثل للمواطنين.

وتأتي الورشة تدعيمًا لأطر التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لدعم الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية القومية والإعلام وتعد تلك الدورة هي الأولي ضمن سلسله من الورش القادمة والتي من المقرر أن تعقدها الوزارة في الشأن ذاته.

وتلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الكلمة الافتتاحية للورشة بمشاركة وحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وتتناول جلسات الدورة التدريبية موضوعات حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة والفجوة بين الادخار والاستثمار وكيفية قراءة التقارير الدولية كما تناقش الدورة سوق العمل من حيث نسبة مشاركة المرأة،البطالة،الفقر،الأمية إلى جانب الشباب ومهارات اللازمة للعمل اللائق لهم ومن المقرر أن يتم إجراء استقصاء بنهاية الورشة لبحث احتياجات السادة الصحفيين حول الموضوعات التي بحاجة إلى مناقشتها في الورش القادمة.

ومن المقرر أن يترأس جلسات الورشة التدريبية السادة علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وأستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا وأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار وأخيرًا أستاذ عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة روز اليوسف ويحاضر بالورشة عدد من الخبراء المختصين وهم الدكتور فخري الفقي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة رانيا رشدي أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ودكتور أحمد عاشور مدرس الاقتصاد والمالية العامة بمعهد التخطيط القومي ودكتور أحمد الصفتي الأستاذ بالجامعة الأمريكية.

ويشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد قدمت برامج لدعم قدرات السادة الصحفيين في أغسطس الماضي وذلك بهدف تعزيز القدرات المعرفية والمهنية في تناول قضايا التخطيط والقضايا الاقتصادية والإدارية المتخصصة في مجال عمل الوزارة.

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