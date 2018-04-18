5 أهداف لإطلاق «الهجرة» أسبوع «العودة للجذور»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انطلاق أسبوع الجاليات "العودة للجذور"، 30 أبريل الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي.



وتستهدف المبادرة التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسميًا في أكتوبر 2017 إلى:



- التأكيد على أن مصر مهد الحضارات وتنعم بالأمن والأمان والسلام وترحب بالجميع لزيارتها والتعرف عليها عن قرب.



- الترويج للسياحة في مصر من خلال الجاليات الأجنبية التي سبق أن عاشت فيها.



- الاحتفاء الشعبي والتاريخي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر في الماضي، متضمنًا بالأساس زيارة للأماكن التي تحمل ذكرياتهم ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها.



- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وهذه الدول، على نحو يؤدي إلى جلب مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية.



- تبادل الخبرات بين المصريين وأبناء هذه الجاليات والتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد بعضهم البعض.