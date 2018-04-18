«باناسونيك» تؤكد تفاؤلها بالنمو فى منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة "باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق"، اليوم، تمسكها بالنظرة التفاؤلية حيال آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وسعيها لتحقيق المزيد من النمو مع احتفالها بالذكرى السنوية المائة لتأسيسها.



وخلال اللقاء السنوي الإقليمي، اجتماع السياسات، الذي أقيم في دبي، أشار هيروكي سويجيما، المدير العام لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، إلى إرث الابتكار الغني الذي تتميز به الشركة كما قام بتوضيح الكيفية التي ستحافظ من خلالها الشركة على زخم النمو خلال عام 2018 وما بعده.



وقال سويجيما: "لا تزال منطقة الشرق الأوسط تمثّل سوقًا ووجهةً استثماريةً مهمة بالنسبة لشركة باناسونيك، وباعتبار أننا تمكنا من إثبات قوتنا وريادتنا خلال القرن الماضي، لقد قطعنا، دون أدنى شك، شوطًا طويلًا لإرساء مكانتنا الريادية المتطورة في مجال تكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية.



وأضاف أنه بدعم من خبرتنا الممتدة عل مدار قرن من الزمن وقدرتنا على الابتكار المستمر، نثق بأن باناسونيك ستواصل لعب دور مهم في صياغة ملامح المستقبل في الوقت الذي تدخل فيه حقبة المئة عام المقبلة من عملياتها التشغيلية وذلك من خلال مواصلة السعي لتصميم وتصنيع المنتجات والحلول التي تتناغم مع سمعتنا المتمحورة حول دقة الصناعة اليابانية وجودتها العالية".



وأشار سويجيما إلى أن باناسونيك تركز بشكل كبير على الاستراتيجيات الرئيسية لأعمالها في المنطقة، ومن بينها تعزيز حضورها في الشرق الأوسط من خلال زيادة حضورها في الأسواق، فضلًا عن إعادة تنشيط قيمتها المتميزة كعلامة يابانية عالمية رفيعة المستوى.



وتابع: "باعتبار أننا نسعى لتحقيق غاية وحيدة منذ تأسيس الشركة - وهي الحفاظ على مكانة عملائنا في جوهر أعمالنا - نتعهد اليوم بتمكينهم من خلال طرح منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم المتغيرة على الدوام، وذلك بالتوازي مع السعي لفهم الاحتياجات الفريدة للأسواق المحلية، بما يمكننا من المساهمة في نموها وتطورها".