«الطيب»: دعم ليبيا في الوقت الحالي واجب على الأزهر

أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن دعم ليبيا في الوقت الحالي هو واجب على الأزهر، الذي لن يتأخر عن تقديم كل ما من شأنه النهوض بليبيا.



وشدد الطيب - خلال لقائه وزير الدولة الليبي لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة - علي أن الأزهر يفتح أبوابه لجميع الطلاب الليبيين في مصر، ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات لهم.



ومن جانبه، وجه جلالة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على استقبال الأزهر الشريف للطلاب الليبيين المقيمين في مصر في جميع مراحل التعليم الأزهري، مشيرا إلي أن استيعاب الأزهر لهؤلاء الطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم مكنهم من استكمال مسارهم التعليمي، والتي كانت أحد أهم مشكلات المهجرين الليبيين.



وأكد أن ليبيا تحتاج إلى دور الأزهر الشريف لنشر المنهج الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف، وحماية الشباب الليبي من الانخداع بالأفكار المنحرفة.