«أونوديرا»: إرسال قوات يابانية لإعمار المناطق غير القتالية

نفى وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، وجود أية تناقضات بين سجلات أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في العراق التي تم الكشف عنها مؤخرًا، مع تأكيدات الحكومة أن بعثة القوات اليابانية تم إرسالها إلى مناطق «غير قتالية».



وأفادت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن كلمة «قتال» وردت مرات عديدة فيما يقرب من 15 ألف صفحة من سجلات أنشطة القوات اليابانية في العراق التي نُشرت أمس الأول لتسرد بالتفصيل مهام قوات الدفاع الذاتي البرية بين عامي 2004 و2006، في إطار دعم جهود الإعمار الدولية في العراق التي مزقتها الحرب.



وأضافت أنه بموجب دستور اليابان ما بعد الحرب الذي يقيد استخدام القوة في الخارج، سنت الحكومة اليابانية قانونًا خاصًا عام 2003 يسمح فقط بإرسال قوات الدفاع الذاتي للقيام بعمليات إنسانية لإعمار المناطق «غير القتالية».



ووصف وزير الدفاع الياباني السجلات الأخيرة بأنها «وثائق مباشرة قيمة تبين تعامل الجنود في الميدان مع الوضع بحيطة».



جدير بالذكر أن القوة اليابانية التي جرى نشرها في العراق صنفت على أنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، وأثار نشرها جدلًا كبيرًا، حيث أن القتال كان مستمرًا في العراق في هذا الوقت، وأن القوات اليابانية لا يسمح لها الدخول في حروب بموجب الدستور، وتم تصنيف المنطقة على أنها منطقة غير قتالية لتجنب انتهاك الدستور السلمي للبلاد.

