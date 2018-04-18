التحفظ على 31 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 25 ألف علبة سجائر و6300 عبوة من مستحضرات التجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن، تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط ادارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كل من "ح.ت.ع" 47 سنة، المدير المسئول عن منشأه بدون ترخيص لبيع المستحضرات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته وعرضه للبيع للمستحضرات والستلزمات الطبية المشار إليها، و"م.ع.ع" 48 سنة- صاحب محل خردوات، بدائرة قسم العطارين، لحيازته وعرضه للبيع السجائر المذكورة آنفا بالإضافة إلى 28 عبوة زيت شيشة إلكترونية، جميعها أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب ولم تخضع للفحص الصحي والإشعاعي.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قراريها المتقدمين.