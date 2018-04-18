الإسترلينى يتراجع لأدنى مستوى له بعد بيانات التضخم
تراجع الجنيه الإسترليني، أمام الدولار الأمريكي، لأدنى مستوى له بنسبة "1.42 دولار"، خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد بيانات التضخم.
وكشفت بيانات رسمية في المملكة المتحدة- اليوم- أن معدل التضخم الأساسي، تراجع لأقل مستوى في عام، خلال مارس الماضي، حيث سجل 2.3%، مقابل 2.5% في فبراير السابق له.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.8% إلى 1.4176 دولار.
وكانت العملة البريطانية ارتفعت إلى أعلى مستوى في 22 شهرا- خلال تعاملات أمس- بدعم بيانات الوظائف الإيجابية.
كما هبطت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة 0.6% عند 0.8709 دولار.