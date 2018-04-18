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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:13 ص

«عشماوى»: بدء برامج التوعية بأهمية تسجيل العلامات التجارية يونيو

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2133351

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء برامج توعية فى وسائل الإعلام بهدف الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال اجتماع رؤساء مكاتب الملكية الصناعية فى المنطقة العربية بمصر، الذى تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، أنه وقع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ٥٧ للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، والتي عقدت بجنيف في سويسرا بحضور أكثر من ٣٠ مسئولًا وقياديا، وتضمنت بحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلون بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة.

وأوضح أن مصر من أقدم الدول التي أسست كيان للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بتاريخ إبريل عام 1940، حيث تعد مصر أقدم مكتب عربي وإفريقي وضمن أقدم 10 دول لتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وأشار إلى أن عدد العلامات التجارية 400 ألف علامة في مصر، رغم أن القانون المصري لا توجد به مادة واحدة في القانون تلزم المنتجين بعمل علامة تجارية، حيث تم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية خلال الفترة الماضية.

وقال إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري منذ أكثر من 70 عامًا تقريبا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات، ويتم ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية.

وقال ماريو ماتوس نائب مدير عام منظمة الويبو لقطاع التطوير بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن المنظمة هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية والويبو وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 191 دولة عضوا.

وأضاف أن مهمتنا الاضطلاعُ بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

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