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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:11 ص

«ليفت سلاب» توافق على زيادة رأس المال عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2133349

قالت إدارة البورصة، منذ قليل، إن مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب" وافق على زيادة رأس المال من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.

وأوضحت الشركة، فى إفصاحها للبورصة، أن المجلس وافق على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، على أن تجبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة الأصلية يتم إعادة عرض المتبقي على قدامى المساهمين الذين لم يقوموا بيع حق الاكتتاب وكذلك مشتري حق الاكتتاب.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 1.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 39.4 ألف جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 54.9 مليون جنيه، موزعًا على 5.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

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