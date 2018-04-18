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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:10 ص

غدًا.. انطلاق معرض «كافيكس 2018» لمستلزمات المطاعم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2133348

تنطلق غدا الخميس الدورة الخامسة من المعرض المتخصص لمستلزمات المطاعم والكافيهات "كافيكس 2018" الذى تنظمه شركة إيفنتس، المتخصصة فى إقامة المعارض الدولية فى الشرق الأوسط وتستمر فعالياته حتى 21 أبريل الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وأعلن عمرو عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، أن الدورة الخامسة لمعرض "CAFEX 2018" المتخصص فى مستلزمات المطاعم والكافيهات يشارك فيها أكثر من 100 عارض و20 ألف مشترى وزائر دولى ومحلى فضلًا عن 40 عارضا متخصص فى الفرانشيز.

وقال عبداللطيف إن معرض كافيكس يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى تقديم المنتجات والحلول المتكاملة لصناعة الضيافة الخاصة بالكافيهات والمطاعم فى مصر والشرق الأوسط بالإضافة إلى أنه يغطى جميع احتياجات المطاعم والكافيهات سواء التجارية أو المطاعم بالمستشفيات والمعاهد والجامعات والفنادق وغيرها من مستلزمات ومعدات المطابخ والأثاث والأغذية والمشروبات بجميع أنواعها والعصائر والفاكهة مع جميع فنون القهوة بالإضافة إلى خدمات البرمجيات وحلولIT المتخصصة فى إدارة الفنادق والمطاعم والكافيهات.

وأضاف أن الدورة الخامسة للمعرض هذا العام تتضمن استقطاب نحو 40 فرانشيز عارض بالإضافة إلى عرض نماذج للكافيهات والمطاعم المتنقلة لمساعدة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما سيقام على هامش المعرض مسابقة للمتخصصين فى صناعة القهوة تمهيدًا لاختيار أفضل ثلاثة "باريستا" فى مصر من قبل لجنة من حكام دوليين ومسابقة لإعداد أفضل تشكيلات الحلويات والشكولاتة بالإضافة إلى استعراض لفنون الطهى يقدمها الشيف وسام مسعود لتقديم الاستشارات الخاصة بإعداد أطباق الحلويات بالمطاعم والكافيهات.

وقال عبداللطيف إن المعرض كافيكس له آثار اقتصادية واجتماعية مهمة تتثمل فى مساعدة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى توفير التجهيزات والمنتجات المختلفة للمطاعم والكافيهات والسيارات المتنقلة وتقديم الفرانشيز، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لصندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات التمويلية التى يقدمها الصندوق للشباب لتوفير منصة متكاملة للمشاركين فى المعرض.

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