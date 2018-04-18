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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:08 ص

مصرع عامل وإصابة آخر أثناء توصيل ماسورة ري بأرض زراعية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2133343

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، جراء انهيال الأتربة عليهما بحفرة أثناء توصيل ماسورة ري بأرضهم الزراعية، بقرية الدراوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص من الأهالى بوفاة شخص وإصابة آخر أثناء قيامهما بحفر وتركيب ماسورة رى بأرضهم الزراعية بقرية الدراوية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قيام كلًا من:" عماد.ع.هـ "40 سنه، عامل، " أحمد.ك. هـ " 38 سنه، عامل، بعمل حفرة بالطريق بعرض وعمق 3×3 متر تقريبًا لتوصيل ماسورة مياه رى من إحدى الترع باستخدام حفار لري أرضهما الزراعية بذات الناحية، وحال نزولهما بالحفرة لتركيب الماسورة إنهالت عليهما الأتربة مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وغيبوبة تامة، وقيام الأهالى بإستخراجهما منها.

وبسؤال والد الأول وشقيق الثانى "عبدالشافى.ك.هـ " 58 سنه، فلاح، قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم نقل المصاب لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوحمص العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة تهشم بعظام الجمجمة، وخروج أجزاء من المخ، ولاتوجد شبهة جنائية، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص لاتخاذ شئونها.

وتحرر المحضراللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن بمعرفة أهليته.

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