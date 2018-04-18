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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:07 ص

«القصير»: بداية مبشرة لموسم توريد القمح المحلى 2018

السيد القصير
السيد القصير
راندا التوني
dostor.org/2133341

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن الشون والهناجر التابعة للبنك بدأت فى استقبال القمح من المزارعين، موضحا أن النتائج الأولية مبشرة وتشير إلى بدء التوريد بمحافظات الوجه القبلى، نظرا لنضج المحصول بها قبل محافظات الوجه البحرى.

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى إلى تصدر محافظة المنيا قائمة التوريد، باعتبارها من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، مؤكدًا صرف أثمان الأقماح الموردة فور الانتهاء من عملية التوريد وبحد أقصى 48 ساعة، فى ضوء درجة نقاوة الأقماح الموردة من المزارعين.

وأكد إتاحة جميع إمكانات البنك أمام إنجاح موسم التوريد نظرا للدور القومى للقمح المحلى فى تقليل الفاقد ورفع كفاءة منظومة التخزين بما يساهم فى توفير رغيف الخبز المدعم، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وبما يحافظ على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

كان البنك الزراعى المصرى، أنهى استعداداته فى وقت سابق لاستقبال المحصول الاستراتيجى من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمنت توفير مساحات تخزينية تستوعب حوالى مليون طن قمح، من خلال إتاحة 6 صوامع بسعة تخزينية 360 ألف طن تدار من خلال الشركة القابضة للصوامع، و82 هنجرا بسعة تخزينية نحو 220 ألف طن، و88 شونة أسمنتية متطورة بسعة نحو 360 ألف متر، بالإضافة إلى 94 شونة ترابية يستخدمها البنك بالتعاون مع وزارة التموين كمراكز لتجميع القمح في المناطق التي تزيد فيها معدلات الإنتاج عن السعة التخزينية، كما وفر البنك فوارغ الجوت 2.5 لبرا السليمة للتوزيع على موردى القمح.

وتم الانتهاء من عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق معايير جودة التخزين حتى تسليمه للمطاحن لإنتاج رغيف الخبز المدعم بالمواصفات التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لعام 2018 بالمركز الرئيسى من خلال التواصل مع فروع وقطاعات البنك المختلفة، كما يشارك البنك أيضا فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين باعتباره جهة مسوقة.

وتعكس هذه الجهود رسالة البنك في مساندة جهود الدولة فى المحافظة على استلام محصول القمح بالمواصفات التى تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يحقق الأهداف المرجوة من منظومة تسويق هذا المحصول الاستراتيجي.

يذكر أن البنك الزراعى المصرى يعد واحدا من أربع جهات لتسويق القمح وتشمل إلى جانب البنك الزراعى المصرى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين.

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