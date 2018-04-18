منح شهادة تقدير لمعلمة التربية الفنية بالثانوية بنات في الفيوم

قام الدكتورعادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، بمتابعة ميدانية بالمدارس حيث تابع مدرسة الثانوية بنات بالفيوم.



وتفقد «عبدالمنعم» الفصول الدراسية أثناء اختبار مادة الحاسب الآلي للصف الأول الثانوي، ومعمل الفيزياء ومعمل الكيمياء وحجرة الاقتصاد المنزلي، وحجرة التربية الفنية بالمدرسة، مشيدًا بالجهد المتميز المبذول في العمل.



وقرر«عبدالمنعم» منح الأستاذة ماجدة صبحي عزيز، معلم خبير تربية فنية، شهادة تقدير للجهد المتميز المبذول في العمل.