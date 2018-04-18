شركات صينية تبحث تطوير «الحديد والصلب» فى مصر

تبحث شركات صينية تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، من خلال زيادة نسبة الحديد في المناجم التابعة لها.



وقال المهندس سامي عبدالرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، لـ"الدستور"، إن الشركات الصينية حصلت على عينات من المناجم من أجل بحث إمكانية التطوير.



وأضاف "عبدالرحمن" أن الشركة تدرس حاليًّا طرح مناقصة جديدة خلال 10 أيام، من أجل زيادة تركيز خام الحديد في المناجم، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على إحداث تطويرات جيدة في المرحلة المقبلة.



وكشفت مصادر لـ"لدستور" أن خالد بدوي وزير قطاع الأعمال يعد خطة لتطوير شركة الحديد والصلب بزيادة تركيز الخام كخطوة رئيسية وإبقاء المصنع القديم على ما هو عليه.



وأضافت المصادر أن هناك توجه لإحداث شراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء مصنع حديث لقضبان السكك الحديدية يغطى احتياجات مصر والمنطقة العربية واإفريقية إلا أن الأمر ما زال قيد الدراسة.



وتعد "الحديد والصلب" لجنة لحصر الأصول لديها في إطار خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة.