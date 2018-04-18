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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:05 ص

«سي.إن.إن»: ترامب قصف سوريا قبل التأكد من استخدامها الكيماوي

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2133335

نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن عدة مصادر استخباراتية وعسكرية، أنه قبل توجيه الضربة الأمريكية لسوريا، التي شاركت فيها فرنسا وبريطانيا، لم تكن الولايات المتحدة متأكدة بشكل كامل إذا ما كان النظام السوري استخدم غاز السارين.

وأضافت المصادر، أنه رغم عدم تأكد وكالات الاستخبارات الأمريكية بشكل كامل من استخدام غاز السارين ضد المدنيين في مدينة دوما السوريا، شعرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك ما يكفي من الأدلة لتوجيه ضربات انتقامية ضد النظام السوري.

وقالت المصادر، إن المسئولين الأمريكيين واثقون أنه مهما كان النوع الذي استخدمته قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد للهجوم على المدنيين في دوما، فإنه كان سلاحا كيماويا، وهذا يكفي لتبرير التحرك العسكري ضد النظام السوري.

وتابعت المصادر، أن نقص المعلومات لعب دورا في قرار عدم ضرب مجموعة أكبر من الأهداف، منها مطارات عسكرية وطائرات ومروحيات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل انتشار قوات الجيش الروسي في عدة مواقع بسورية.

وأوضحت المصادر، أنه قبل توجيه الضربة الأمريكية لسوريا، التي شاركت فيها فرنسا وبريطانيا، لم تكن الولايات المتحدة متأكدة بشكل كامل إذا ما كان النظام السوري استخدام غاز السارين.

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