«57357» تبحث التعاون مع نقابة الصحفيين ومشروع العلاج للأعضاء

التقى الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، مدير عام مستشفى سرطان الأطفال مصر، بالكاتب الصحفى محمد خراجه، وكيل نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج؛ لبحث سبل التعاون بين المستشفى والنقابة.



واتفق الطرفان- خلال الاجتماع الذي تم أمس- على إدراج تحليل فيتامين "د" ضمن باقة التحاليل للصحفيين وأسرهم، حيث أنه لم يكن مدرجا بها، ويتكلف وحده ما يزيد عن ألف جنيه، بينما تجري المستشفى التحليل للمشتركين في مشروع علاج الصحفيين، وعددهم 22 ألفا بسعر يصل لـ20% فقط من مقابله بالسوق، وهو 200 جنيه فقط.



وأكد "أبوالنجا"، أن الاكتشاف المبكر لنقص فيتامين "د" هام جدا للإنسان؛ حيث يتسبب نقصه في أمراض خطيرة تهدر الصحة والحياة هباء، ويزيد نسبة السكر في الدم، ويقلل من الكالسيوم، ويصيب الإنسان بالاكتئاب، والأطفال بالتقزم، وكبار السن بالهشاشة، وكسور في العظام، وغيرها الكثير.



وتجري مستشفى سرطان الأطفال مصر، الآن، أبحاثا على نقص فيتامين د.



ويعد التعرض للشمس؛ أكثر تعويضا للفيتامين، وتعتبر النسبة الطبيعية بالجسم من هذا الفيتامين، تتراوح بين 40 و70، ويوجد نقص به لدى أغلب الشعب المصري.



وناقش الجانبان، ضرورة المشاركة معا في حملات التوعية من نقص فيتامين "د"، وفي مثيلاتها الأخرى الصحية بين الطرفين؛ وذلك للأمراض المعدية وغير المُعدية وعلى رأسها السرطان، بخلاف المشاركة معا في عقد الندوات وورش للتوعية، حيث تعقد "57357" ندوات توعوية داخل قاعة المؤتمرات بها، وفي أماكن خارجية، منها "الجامعات المصرية، وبالمحافظات"، كما تعقد نقابة الصحفيين لقاءات ممثالة لأعضاءها داخل مقرها بوسط القاهرة.



وعن الخدمات التي تقدمها المستشفى لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم بموجب خطابات من النقابة، "التحاليل، وبعض الأشعات، والعلاج الإشعاعي، وهشاشة العظام، وفحص الماموجرام للسيدات للكشف عن سرطان الثدي، والمسح الذري"، وذلك من خلال أحدث الأجهزة العالمية، وأكبر الخبراء في هذه المجالات.



وقال محمد خراجة، إن النقابة ستعقد ندوة توعوية شهريًّا بالتعاون مع مستشفى 57357، ومؤتمرا سنويا، يعرض بهما أنشطة المستشفى، ودورها لخدمة المواطنين مجانًا، وريادتها في مجال البحث العلمي، وعلاج السرطان في مصر، وتجربتها الفريدة بها وبالوطن العربي والشرق الأوسط.



وأشار إلى أن ذلك يأتي إيمانا من النقابة بدورها المتميز في القضاء على السرطان، وخلق طفولة بدون هذا المرض، وبدورها الرائد في تغيير شكل الطب والخدمة الصحية في مصر والعالم العربي، وتميز هذا الصرح الطبي التعليمي مصريا وإقليميا وعالميا.