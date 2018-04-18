«بايونيرز» تستعد لزيادة رأس مالها بـ1.08 مليار جنيه

قالت إدارة البورصة إن مجلس إدارة شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" وافق على زيادة رأس المال المصدر بنحو 30% من قيمة رأس المال الحالي من 3.6 مليار جنيه إلى 4.68 مليار جنيه.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن المجلس وافق على زيادة رأس المال بنحو 1.08 مليار جنيه، بالقيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إدارة.



وبحسب الشركة، تمثل قيمة الزيادة 30% من رأس المال الحالي والتي تخصص لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في زيادة رأس المال، لافثة إلى أنه سيتم سداد قيمة زيادة رأس المال نقدا.



ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة لمناقشة الزيادة ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة مع إعمال تداول حق الاكتتاب، منفصلا عن السهم الأصلي وتعديل المواد 6-7 من النظام الأساسي للشركة.



من جهته، قال وليد زكي رئيس مجلس الإدارة، إن الفترة الحالية تعد من أفضل الفترات لضخ مزيد من الاستثمارات في ظل حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والتعديلات التي تمت على البنية التشريعية للاستثمار وبما للشركة من خبرات وتجارب ناجحة في اختيار الوقت المناسب للاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، وأن هذا هو الوقت المناسب لضخ المزيد من السيولة سواء في استثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات الشركة القائمة.



وتابع أن تلك الزيادت ذات أهمية لاستكمال الخطط المستقبلية والعمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.