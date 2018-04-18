المنتدى العربى الإفريقى يرحب بإنشاء مركز بالسعودية لمكافحة الإرهاب

وجه المنتدى العربي الإفريقي للتعاون الاستراتيجي لمواجهة الإرهاب والتطرف بالفكر والثقافة رسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم لمصر في مواجهة الإرهاب، والذي تم تنظيمه من قبل مؤسسة التضامن المصري والعربي بالتعاون مع المعهد العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية برعاية وزارة الثقافة المصرية.



وأكد المنتدى في بيان اليوم أنه رحب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب وضرورة المحافظة على وحدة الدول وعدم تقسيمها وإدانة دعم الميليشيات المسلحة وتهريب السلاح.



وأشار إلى أنه أيد قرارات القمة العربية، ورحب بما جاء بها من قرارات، وأيد ما قرره مقرر الاتحاد الإفريقى وضرورة تطوير العلاقات التاريخية بين العرب وإفريقيا وتعاون مراكز الأبحاث العلمية والثقافية في الدول العربية والإفريقية لمكافحة أى مشاريع طائفية أو مذهبية تقسيمية تدعمها دول إقليمية وتبادل المعلومات في هذا الشأن.



وأضاف أنه تم التأكيد على عدم انخراط بعض المنظمات الحقوقية الإفريقية فى بعض الحملات المشبوهة ضد الدول العربية وتوجيه نداء إلى القمة العربية بتفعيل المشاريع المشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية العربية الإفريقية للحفاظ على الأمن والاستقرار وإدانة جميع أشكال الإرهاب في الدول العربية والإفريقية.



وأكدت رانية صدقي، نائب مؤسسة التضامن المصري العربي، أن المنتدى أوصى بإنشاء أمانة للمنتدى العربي الإفريقي لمواجهة الاستراتيجية لمحاربة الإرهاب والتطرف بالفكر والثقافي ويكون مقرها بالقاهرة.



وأشارت إلى الإعلان عن جائزة سنوية لأفضل دارسين في مركز أبحاث عن التعاون العربي الإفريقى لمواجهة الفكر المتطرف.



وأضافت أن من توصيات المنتدى العمل على إنشاء ائتلاف بين المؤسسات والهيئات المدنية المعنية بهذا الأمر من الدول العربية والإفريقية ووضع مذكرة تفاهم لتفعيل التوصيات وتنفيذها.



وذكرت أن التوصيات طالبت بإنشاء لجنة خاصة منتقاة من الضيوف لمتابعة القرارات والعمل على نشرها وتنفيذها.