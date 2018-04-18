القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 11:01 ص

بدء اجتماع الحكومة لبحث توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2133331

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التى تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ويستعرض المجلس عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التى تهدف إلى إحداث نهضة علي كل المستويات، وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة.

كما يتابع مجلس الوزراء الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعي بشكل عام ورعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة، وأيضًا الوقوف على استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم.

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