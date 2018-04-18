ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وذخيرة بدون ترخيص.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا يفيد بالقبض علي كلا من «خليفة. م»، و«مصطفي. س»، السابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسرقة، و«محمد. ن»، و«أحمد. س»، و«محسن. ع»، سبق اتهامه في قضية سرقة ومطلوب التنفيذ عليه، و«إيهاب. س» والسابق اتهامه في 10 قضايا، و«أحمد. إ» والسابق اتهامه في 5 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة، و«سيد. م»، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا تبديد وسرقة، وجميعهم بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.



وتم تحرير محضر بالواقعه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.