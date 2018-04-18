إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بسبب الجيرة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لخلافات بسبب الجيرة.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات بمشاجرة بقرية زاوية حمور بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ياسر. م. ر"، 35 سنة، فلاح مصاب باشتباه كسر بالجمجمة واضطراب بدرجة الوعى وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام، و"علاء. ع. ر"، 24 سنة، فلاح، مصاب بجرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع اليمنى، و"عبدالستار"، 40 سنة، فلاح، و"صلاح" 33 سنة، شقيقى الثانى، مصابين بجروح بالرأس وتم حجزهم بمستشفى الدلنجات العام.



وطرف ثان "جمعة. ا. ا"، 35 سنة، فلاح، و"رمضان" 34 سنة، فلاح، "إبراهيم"، 42 سنة، فلاح، و"سعاد"، 27 سنة، أشقاء الأول، مصابين بجروح وكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمون بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب بالعصى وإحداث الإصابات المشار إليها، وتم نقل المصابين من الطرف الثانى لمستشفى الدلنجات العام للعلاج، وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة.



وبسؤال طرفى المشاجرة قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة.