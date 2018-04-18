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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:58 ص

«العبيدى»: مقتل «أبوزقول» ضربة قاسمة للجماعات الإرهابية

بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
وفاء علي
dostor.org/2133325

أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بالجهود التي تبذلها قوات الأمن المصرية في كافة أنحاء البلاد للحفاظ على الأمن العام في مصر والذود عن تراب مصر المقدس.

وقال إن القوات المسلحة المصرية تضرب أروع نماذج البطولة، وتقدم أغلى صور التضحية في شبه جزيرة سيناء الحبيبة التي تخوض فيها قواتنا المسلحة البطلة حربا ضروسا ضد الجماعات الإرهابية ومن يقفون خلفها من تنظيمات وجماعات ودول، إن قواتنا المسلحة وقفت حجر عثرة - من خلال تضحيات أبنائها الأبطال - أمام مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

وأضاف أن نجاح رجال القوات المسلحة في القضاء على ناصر أبوزقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء يعد ضربة قاسمة للجماعات الإرهابية ومن يدعمهم، ويؤكد أن الضربات المتتالية لأبطال مصر في سيناء تأتي بثمارها في القضاء على الإرهاب وتطهير سيناء الحبيبة من هذه الفئة الضالة، وتنقذ العالم من هذه الآفة التي تعادي الحضارة الإنسانية.

ووجه التحية لأبطال القوات المسلحة المصرية وعلى رأسهم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قادة الجيش وكل الضباط والأفراد في المؤسسة المصرية الأهم والأعرق على مستوى كافة جيوش العالم.

وطالب جميع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب.

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