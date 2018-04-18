النيابة تندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق في شقة تسبب في إصابة قاطنتها، وسرعة طلب إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.



تلقي اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثانٍ المنتزه، بنشوب حريق بشقة بعقار كائن شارع أبناء الشرقية منطقة العصافرة قبلي دائرة القسم.



وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث مساحتها حوالي 60 مترًا تقريبًا ونشوب الحريق بصالة الشقة، وامتداد النيران لغرفة النوم، مما أدي لاحتراق بعض محتوياتهما.



أسفر الحريق عن إصابة قاطنة الشقة "م. ع. ع"، 55 سنة، ربة منزل، بحالة اختناق نتيجة انبعاث الأدخنة "حالتها مستقرة".



وبسؤال نجل قاطنة الشقة "م. م. ع"، 38 سنة، سائق، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للثلاجة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الحريق، وتم نقل المصابة لمستشفى شرق المدينة للعلاج.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.