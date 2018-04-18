وفاة عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

توفى فجر اليوم، اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق عن عمر يناهز 83 سنة.



وكان المحجوب في آخر أشهر له قد بدا عليه المرض، وتغير ملحوظ فى بنيانه.



تولى "المحجوب"، وزارة التنمية المحلية، وهو من مواليد محافظة الدقهلية، مدينة محلة الدمنة، عام 1935، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955.



تولى الراحل عدة مناصب منها: ملحق عسكري خارجي، كما تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي، إضافة إلى محافظ لمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.