روسيا: فرنسا وأمريكا وبريطانيا لن يتمكنوا من طرد بشار

صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لن يتمكنوا من طرد بشار الأسد.



وأضاف أن "روسيا اندهشت من السلوك المنافق من جانب واشنطن ولندن وباريس في الأيام الأخيرة.. الأيام تمر بصعوبة بعد الضربات الصاروخية على سوريا؛ ردا على الهجوم المزعوم بالكيماوي، والآن يبدأ منظمو الضربات بإطلاق مبادرات سياسية غريبة".



وتابع أن المعتدي ليس له الحق الأخلاقي في صياغة قوانين، قائلا: "قبل الضربات الصاروخية؛ رأينا استعداد الحكومة السورية لإجراء محادثات في جنيف، لكن من الصعب حقا تصور أن السلطات السورية ستشعر بالحماس حيال المناقشات حول التسوية السياسية في بلادهم تمشِّيًا مع مبادئ الثلاثي الغربي بعد ما حدث".