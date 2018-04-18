القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء

استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة علي مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، قامت قوات الجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء.



وأسفرت عملية المداهمة القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على بندقية آلية ، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و 6 خزنة بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكى.



ويواصل أبطال الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.