«البنا»: خطة للنهوض بمحصول القطن

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استئصال النباتات الغريبة من القطن يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للنهوض بمحصول القطن المصري وعودته إلى عرشه وسمعته العالمية، وتحفيز وتشجيع مزارعيه وعدم تحميلهم بأعباء إضافية، فضلا عن ضمان نقاوة بذرة القطن المصري.



وأوضح في تصريحات له اليوم انه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، فضلًا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبًا على إنتاجيته.



وأشار إلى أن هناك تنسيق حكومي بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، والتخطيط للنهوض بالقطن المصري، وتحقيق قيمة مضافة له، وتطوير المحالج، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.