«الزراعة»: استئصال نباتات القطن الغريبة

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 442 لسنة 2018، بشأن استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن في الموسم الحالي.



ونص القرار على أن يتم استئصال نباتات القطن القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن من الأصناف السابق تحديدها بالقرارات الوزارية في الموسم الزراعي 2017- 2018، تحت إشراف الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وهي: صندوق تحسين الأقطان المصرية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.



ونص القرار على ان يتم صرف أجور العمال اللازمين لاستئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن من موازنة صندوق تحسين الأقطان المصرية.